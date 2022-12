"Sapevo delle valigie di soldi". Eva Kaili confessa davanti al giudice

la Repubblica

I loro legali hanno spiegato che prima vogliono avere piena contezzaaccuse mosse e di tutti gli atti dell'inchiesta in corso. Il focus della procura sugli ultimi bilanci I familiari del ...Inoltre nondegli affari di mio marito", ha detto ai giudici. Oltre alle centinaia di migliaia di euro sequestrate a Bruxelles, nelle perquisizioni in Italia, a casadue donne, i ... Qatargate, la confessione di Eva Kaili: "Sapevo delle attività di Panzeri e delle valigie di soldi" L'ex vice presidente del Parlamento europeo ha ammesso di conoscere le attività di Antonio Panzeri e di suo marito, Francesco Giorgi. I giudici le contestano di "essere intervenuta a difesa del Qatar" ...Ora il governo dell'Emirato minaccia di chiudere i rubinetti del gas all'Ue. Il presidente della Camera Fontana: per i deputati un codice anti-influenze straniere ...