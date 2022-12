Sampdoria | assemblea decisiva ad inizio gennaio per la cessione del club

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il 5potrebbe essere la dataper iniziare a risolvere la questione legata alladella, con l’interessamento concreto di Melyn Partners. Nella data appena citata, infatti, dovrebbe svolgersi l’degli azionisti, in cui trattare dell’argomento della. Inoltre il fondo guidato da Alessandro Barnaba non vorrebbe andare oltre il 5, per realizzare l’aumento di capitale di 30 milioni, con un ulteriore aggiunta di 20, e poter intervenire nel corso della sessione di mercato invernale. SportFace.

