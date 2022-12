Saldi invernali 2023 | le date regione per regione | quando iniziano

(Di martedì 20 dicembre 2022)in Italia? Isu capi d’abbigliamento e accessoriinizieranno in tutta Italia il 5 gennaio, come ogni anno con qualche eccezione. Basilicata e Sicilia partiranno già il 2 gennaio e la Valle d’Aosta il 3. Non resta dunque che pazientare qualche altro giorno, stilando una lista di ciò che vorremmo avere nell’armadio da qui a una decina di giorni. Puntando il capo dei desideri già durante i giri nei negozi per fare i regali per Natale. Come riporta Confcommercio, nonostante il periodo di grande incertezza che stiamo vivendo, la stagione dei ribassi rimane sempre e comunque un momento molto atteso dai consumatori. Ecco il calendario completo, con ledi inizio e fineinverno ...

