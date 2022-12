Qatargate | media belgi | ' L' eurodeputata Eva Kaili ha iniziato a confessare' - Esteri - quotidiano net

TGCOM

L'ex vicepresidente dell'Europarlamento avrebbe ammesso di aver incaricato il padre di nascondere le mazzette di denaro. E Panzeri accusa ...Anche Avramopoulos nella bufera vedi anche, Panzeri tangenti in buste con immagine di Babbo Natale Ieri è finito nella bufera anche Dimitris Avramopoulos. Ex commissario agli Affari Interni ... Qatargate, media: Kaili confessa, Panzeri accusa Tarabella L'ex vicepresidente dell'Europarlamento avrebbe ammesso di aver incaricato il padre di nascondere le mazzette di denaro. E Panzeri accusa Tabarella ...La Corte d'Appello di Brescia, in merito al Qatargate, ha dato il via libera alla consegna alle autorità belghe di Maria Dolores Colleoni, moglie dell'ex europarlamentare Antonio Panzeri. E' stata dun ...