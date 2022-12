Mascherine in ospedali e Rsa | obbligo prorogato almeno fino a primavera

(Di martedì 20 dicembre 2022) Gli italiani dovranno ancora fare i conti con leper quanto riguarda i luoghi di cura. L'di indossare lein, strutture sanitarie e Rsa, in scadenza il 31 dicembre, sarà infatti «ri». Lo ha annunciato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ospite di Adnkronos Live. «Una delle poche cose che mi ha un po' infastidito da quando sono diventato ministro - afferma - è che qualcuno ha scritto, e continua ancora oggi a farlo, che volevamo togliere questoe poi ci abbiamo ripensato. Non ci abbiamo mai ripensato. Non abbiamo tolto l'- rimarca Schillaci - e lo riprorogheremo: indossare ...

L'obbligo di indossare lein, strutture sanitarie e Rsa, in scadenza il 31 dicembre, 'sarà riprorogato, almeno fino a primavera'. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ospite di ...2' DI LETTURA L'arrivo del freddo, leabbandonate e uno stile di vita tornato quasi alla normalità ha portato reso nuovamente ...registrato un incremento ricoveri pediatrici negli. "... Mascherine obbligatorie in ospedali e rsa, cosa ha deciso il governo Roma, 20 dic. (Adnkronos Salute) - La proroga dell'obbligo dell'uso della mascherina in ospedale e Rsa "mi sembra una scelta saggia. Non solo per il Covid, ma anche in presenza di una stagione influen ...Sono 450 gli accessi al giorno al Pronto Soccorso dell’ospedale pediatrico in questi giorni. Allarme influenza e bronchioliti. Il pronto soccorso dell' ospedale pediatrico Santobono di Napoli preso d' ...