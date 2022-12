Harvey Weinstein condannato a Los Angeles per stupro e aggressione sessuale

(Di martedì 20 dicembre 2022), l’ex boss di Miramax e produttore di film come Pulp Fiction e The Artist, è stato riconosciuto colpevole dal tribunale di Losdie di due aggressioni sessuali, ovvero la metà delle accuse per le quali era stato perseguito da quattro donne. Allo stesso tempo, la giuria lo ha prosciolto da un’altra accusa di violenzae da altre due di aggressioni sessuali. Dopo quasi due settimane di deliberazione, la giuria – composta da otto uomini e quattro donne – ha raggiunto un verdetto, per qualerischia ora una condanna fino a 24 anni di carcere. Gli episodi di cui è stato accusato sarebbero avvenuti in alcuni noti alberghi di Lostra il 2004 e il 2013. Quattro donne hanno testimoniato ...

L'ex produttore di Hollywoodè stato giudicato colpevole di stupro e di due accuse di aggressione sessuale nel processo in corso a Los Angeles, reati per i quali rischia fino a 24 anni di carcere.si ...Nuova condanna per l'ex magnate del cinema, il produttore è stato condannato per stupro e aggressioni sessuali da un tribunale di Los Angeles nei confronti di una donna.sta scontando 23 anni di carcere per una ... Stati Uniti, Harvey Weinstein colpevole di un altro stupro e due aggressioni sessuali Harvey Weinstein è stato riconosciuto colpevole di uno stupro e tre aggressioni sessuali avvenute in alberghi di Los Angeles tra il 2004 e il 2013. Questa il verdetto emesso da una giuria di Los Angel ...Harvey Weinstein è colpevole di uno stupro e di due aggressioni sessuali. La giuria di Los Angeles si è divisa sui sette capi d’imputazione. E non ha trovato l’unanimità sull’accusa in carico all’ex p ...