GUIDA TV 20 DICEMBRE 2022 | FILUMENA MARTURANO | LE STREGHE | THE NET | IL GATTOPARDO

(Di martedì 20 dicembre 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.30 – Soliti Ignoti: Il Ritorno Gioco21.25 – FilomenaFilm23.35 – Porta a Porta Talk Show 20.40 – Striscia la Notizia Tg Satirico 21.50 – Le(1°Tv) Film 23.45 – Tg5 Notiziario Rai 2 Italia 1 21.00 – Tg2 Post Rubrica21.20 – The Net (1°Tv) Serie Tv S1E1-2 novità23.25 – Bar Stella Intrattenimento 20.35 – NCIS Serie Tv 21.25 – Deadpool 2 Film 23.45 – Jonah Hex Film Rai 3 Rete 4 20.50 – Un Posto al Sole Soap Opera21.20 – #CartaBianca Talk Show con Bianca Berlinguer 00.00 – Tg3 Linea Notte Attualità 20.30 – Stasera Italia Talk Show 21.25 – Zona Bianca Talk Show con Giuseppe Brindisi 00.35 – Gunny Film La7 Tv8 20.35 – Otto e Mezzo Talk Show21.15 – Il ...

