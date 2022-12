Gianluca Vialli | le condizioni si aggravano | la madre parte per Londra

(Di martedì 20 dicembre 2022) Ledisi sono aggravate. E laè partita per, dove l’ex calciatore ed allenatore è ricoverato. La Gazzetta dello Sport fa sapere oggi che il campione, che lotta contro un tumore al pancreas da cinque anni, si trova nella clinica dove ha sostenuto due cicli di chemioterapia. Mentre laMaria Teresa è partita da Cremona verso la Capitale del Regno Unito. Nei giorni scorsiha annunciato di aver lasciato il suo ruolo in Nazionale per curarsi. Ieri intanto Antonio Cabrini, campione del mondo 1982 in Spagna, ha scritto una lettera aperta all’ex blucerchiato: ha affidato la sua missiva al direttore de La Provincia di Cremona, Marco Bencivenga. «Caro– recita il testo -, quando ho letto sul ...

La Gazzetta dello Sport

Ansia per le condizioni di salute di. Da Londra, dove l'ex calciatore risiede da tempo, le notizie non sono buone.si sarebbe aggravato e sarebbe stata necessario il ricovero in clinica. Dal 2017 sta lottando ...Al di là dei risultati raggiunti danel calcio, l'ex fuoriclasse e allenatore italiano ha avuto una grande influenza come ... Ansia per Vialli: le condizioni si aggravano. Tutti stretti intorno a Luca Il mondo del calcio è in ansia per Gianluca Vialli. Il capo delegazione della Nazionale campione d'Europa e braccio destro del ct Roberto Mancini è ricoverato a Londra per il peggioramento delle sue ...Si aggravano le condizioni di Gianluca Vialli che dal 2017 lotta contro un tremendo tumore al pancreas. Ora è ricoverato in un clinica a Londra.