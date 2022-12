CM com – Messi come Jordan e Federer | quando l’impresa dei campioni unisce il mondo | Nazionali

Leggi su justcalcio

(Di martedì 20 dicembre 2022) 2022-12-20 00:15:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Ci sono istanti che fermano il tempo e ilintero. E’ successo nella notte di Lusail, qualche minuto dopo il rigore segnato da Montiel che ha regalato all’Argentina la vittoria dei Mondiali in Qatar. Lionelalza la coppa al cielo, abbracciando idealmente Maradona, un’immagine che insieme al bacio al trofeo stesso è già diventata iconica. Per l’Argentina ma non solo, perché era un momento al quale aspirava ilintero o quasi. Rivalità messe da parte, non c’erano paralleli con l’eterno avversario Cristiano Ronaldo, tutti uniti nell’attesa dell’ultimo tassello nell’epica di Leo, di fatto già leggenda.campione dell’Argentina e campione di tutti, un onore del quale possono fregiarsi pochi sportivi anche al di fuori ...