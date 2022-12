Chiesa al bivio | va dal nemico storico | pronto lo scambio del secolo

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 20 dicembre 2022) Federicoha l’occasione di poter tornare al centro del villaggio in casa Juventus, ma in società non tutti sembrano essere d’accordo. Dopo tanti mesi finalmente la Juventus ha potuto riabbracciare il suo grande campione, con Federicoche senza alcun tipo di problema può essere considerato come il numero uno assoluto dei bianconeri. LaPresseL’ex giocatore della Fiorentina infatti ha dovuto passare un periodo davvero nero, con il gravissimo infortunio subito in occasione della trasferta di Roma contro i giallorossi nel gennaio del 2022 che lo ha tenuto fuori per quasi un anno. Per fortuna già nelle ultime partite della stagione il giocatore figlio d’arte ha avuto l’opportunità di poter tornare in campo, con la gioia che è stata ben chiara nel cuore di tutti i tifosi della Vecchia Signora, considerando infatti come la sua classe sia davvero ...