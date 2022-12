Caso Orlandi | Calenda accusa il Vaticano | Sa più di quello che dice Giusta una Commissione d’inchiesta

Leggi su ildenaro

(Di martedì 20 dicembre 2022) “Io non solo condivido questa iniziativa, la porterò al Senato, credo che unadi inchiesta neldi Emanuelasia, c’è un grande non detto, l’evidenza dache è emerso è che ilsa molto di più diche, e c’è la necessità che uno stato sovrano, stato nel cui territorio è avvenuto il rapimento di Emanuelasi faccia sentire e non stia passivamente alla versione che ildà di questa vicenda”. Loil leader di Azione Carlo, in conferenza stampa alla Camera. L’Italia è sembrata “sottomessa, in soggezione” ma è “una Repubblica laica”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.