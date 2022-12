Calcio | torna la serie A tra 2 settimane 7 sorelle preparano lo sprint

(Di martedì 20 dicembre 2022) AGI - Archiviato il Mondiale di Qatar 2022 con la storica vittoria dell'Argentina di Leo Messi ai danni della Francia di Kylian Mbappé, per le squadre e i giocatori diA è ormai tempo di pensare alla ripresa del campionato. Si ripartirà il 4 gennaio, tra poco più di due, con la quartultima giornata del girone d'andata di un campionato certamente anomalo data l'inconsueta sosta invernale. Si ripartirà con il Napoli capolista in vetta, a +8 sul Milan e +10 sulla Juventus, le due inseguitrici che guidano un gruppetto di sei squadre racchiuse in altrettanti punti, per una corsa all'Europa più equilibrata e combattuta che mai. Napoli La compagine di Luciano Spalletti, unica imbattuta del campionato italiano, avrà l'obbligo di continuare il proprio cammino sulla falsa riga di un inizio di stagione da sogno. Il tecnico di Certaldo ha avuto ...

2022 - 2023 Serie B Tabellino partita Perugia - Venezia Squadra in casa Perugia Squadra avversaria Venezia Finisce la partita: se l'aggiudica con pieno merito il Perugia battendo 2 - 0 il ...... "nella giungla in Africa" e "Sei africano, non francese, amico mio, esci dalla squadra!". ... "nella giungla in Africa" e "Sei africano, non francese, amico mio, esci dalla squadra!". ... tutte le notizie di bayern - monaco coman