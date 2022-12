(Di martedì 20 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Chi firma gli apparentamenti sei tu, ilè a disposizione per sostenerti, ma devi dire se li vuoi con te o no”. E’ il giorno in cui Umbertosi muove in prima persona per la seconda volta per il suo, non riuscendo a confrontarsi ‘direttamente’ con Matteo Salvini, lascia Gemonio in mattinata e raggiunge il presidente Attilio, al Pirellone, per chiedergli di farsi carico delle richieste politiche del suo. Dopo l’esordio tra centinaia di militanti, sabato 3 novembre al castello di Giovenzano, questa mattina il “presidente a vita della Lega”, come si leggerà in una nota del suo correntone, diffusa dai suoi, chiede adi “farsi parte attiva con gli alleati di ...

Adnkronos

La linea di Matteo Salvini tiene quasi ovunque in Lombardia ma sale ildel Comitato Nord , la corrente fondata da Umbertoche professa il ritorno alle origini del partito. Si è concluso un altro week - end di congressi provinciali per il Carroccio, con i ...Salvini non molla: vuole il Viminale Continua ilsu Panetta per il ministero dell'Economia,... Il rischio per Meloni è Salvini Giuliano Urbani, politologo, cofondatore di Forza Italia... Bossi in pressing su Fontana: "Dica se vuole i voti del Comitato Nord" (Adnkronos) - "Chi firma gli apparentamenti sei tu, il Comitato è a disposizione per sostenerti, ma devi dire se li vuoi con te o no". E' il giorno in cui Umberto Bossi si muove in prima persona per l ...