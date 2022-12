Bavaglio a oltranza | Nordio cita il caso Palamara

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 20 dicembre 2022) “Per decenni tutti hanno pubblicato tutto anche le cose più ingiuste, strane, offensive. Serve prendere atto che non si può più continuare con la delegittimazione dei cittadini fatta attraverso le intercettazioni divulgate e sezionate che danno un’interpretazione ingannevole e la violazione del segreto istruttorio”. È quanto ha detto il ministro della Giustizia, Carlo, in Commissione Giustizia al Senato parlando di intercettazioni. Il Guardasigilliilper giustificare la stretta sulle intercettazioni: “Porcherie” Il Guardasigilli, ha parlato anche di “porcheria” sulle intercettazioni con riferimento al, l’ex consigliere del Csm ed ex pm a Roma indagato nei mesi scorsi per corruzione. Una “porcheria” che, sempre secondo il ...