“Addio Enrico Papi” | la notizia diventa virale ma è una bufala

Leggi su dilei

(Di martedì 20 dicembre 2022) “” tuonano i titoloni sul web, mettendo in apprensione i fan del presentatore che sono spinti a cliccare pensando che gli sia capitata una qualche disgrazia o peggio ancora che ci abbia lasciato anzi tempo. E invece no. Si tratta semplicemente di un bieco trucchetto per attirare l’attenzione dei lettori, perché questo è uno dei classici casi di fake news. La fake news su, che se fosse superstizioso forse in questo momento starebbe toccando ferro, invece ha solo la colpa, se così si può dire, di non avere più una trasmissione Mediaset da condurre. La sua assenza momentanea dalla tv è stata descritta come una dipartita in senso assoluto e definitivo. Il potere della vaghezza del linguaggio, come direbbe il grande filosofo Ludwig ...