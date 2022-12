Ultime Notizie – Mondiali 2022 | lo sfogo di Antinelli | “Insulti e calunnie per eliminarmi”

(Di lunedì 19 dicembre 2022) “I miei ultimi 4 mesi non sono stati facili. Vorrei mandare un messaggio alla persona che ha provato afabbricando, a chi mi ha insultato per mesi nei corridoi di Saxa urlando ingiurie di ogni tipo”. E’ loche Alessandro, protagonista della spedizione di Raisport aidi Qatar, affida a Twitter. Il giornalista chiude l’avventura alla World Cup con un bilancio riassunto in 4 messaggi. “Grazie alla mia squadra. Avete dato tutti il massimo e siete stati una famiglia. Un grazie speciale al mio capo Donatella Scarnati fonte continua di ispirazione. Mi mancherai tanto. Ma so che verso le 7 del mattino continueremo a sentirci per fare il punto”, scrive. “Grazie alla mia squadra di talent. Prima che super opinionisti siete super persone e ...

Corriere della Sera

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito A casa con l influenza Come ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Ucraina Russia, le ultime notizie sulla guerra | Gas, accordo Ue su price cap a 180 euro Saranno diversi perchè ci auguriamo che le condizioni politiche saranno diverse”. Un esplicito riferimento agli ultimi cinque anni “di cui quasi gli ultimi tre caratterizzati dalla pandemia che ha ...(Teleborsa) - Standard Ethics ha confermato il Corporate Rating "EE" a Banca Monte dei Paschi di Siena. Si tratta del sesto notch su nove della scala usata dall'agenzia di rating indipendente ...