Sci alpino | orari e tv gigante Alta Badia 2022 | programma lunedì 19 dicembre | pettorali di partenza | streaming

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Si replica sulla Gran Risa con il secondodell’. Ieri è arrivata una doppietta norvegese con il successo di Lucas Braathen per soli due centesimi sul connazionale Henrik Kristoffersen. Sul podio ci è salito anche Marco Odermatt, autore di una bella rimonta e che alla fine ha chiuso a 10 centesimi dal vincitore. LA DIRETTA LIVE DELMASCHILE DI SCIDALLE 10.00 E DALLE 13.30 Per l’Italia purtroppo una gara da dimenticare, visto che nessun azzurro ha chiuso tra i primi quindici. Filippo Della Vite ha chiuso al diciassettesimo posto e subito dietro di lui si è piazzato Luca De Aliprandini. Gli azzurri dovranno assolutamente riscattarsi oggi, cercando quella Top-10 che finora è sempre mancata in stagione. Di seguito ildel...

PROGRAMMA GIGANTE ALTA BADIA 2022 LUNEDI' 19 DICEMBRE: 10.00 Gigante maschile in Alta Badia, prima manche 13.30 Gigante maschile in Alta Badia, seconda manche