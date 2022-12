Pelé sulla vittoria dell’Argentina | “Messi lo meritava | Diego ora sta sorridendo”

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Delle emozioni infinite quelle regalate da questo Mondiale, conclusosi al termine di un’infuocata folle partita dominata alla fine dalle glorie. Un successo mondiale, quello firmato da Leo, portatore della terzadel Mondiale all’Argentina, nonché di un trionfo a dir poco clamoroso sugli avversari francesi. Acclamano così i tifosi da tutto il mondo, entusiasti per un nuovo traguardo che contribuisce ora più che mai a tenere ancora alto il ricordo di Maradona. Un leggendarioche, insieme alla sua Argentina, non può che meritarsi anche gli omaggi di una figura comeha così commentato il trionfoin Qatar, come riportato sul suo profilo Instagram: “Oggi il calcio continua a raccontare, come sempre, la sua ...