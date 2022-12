Meteo | Giuliacci non ha dubbi | cambiamento drastico per Natale

(Di lunedì 19 dicembre 2022) L'Anticiclone disotto l'albero delle feste. Il maltempo sembra alle spalle e le ultime previsioniche ci portano al 24 e 25 dicembre parlano di un nuovo afflusso di aria calda dall'Africa che cambia drasticamente il quadro europeo. Da oggi lunedì 19 l'anticiclone conquista il Mediterraneo, spiega il sito delrologo Mario, e inizia "una lunga fase mite, soprattutto per il Centro e per il Sud" mentre tra martedì 20 e mercoledì 21 dicembre potrebbero esserci piogge in alcune zone del nord. Per i giorni die Santo Stefano "le previsionisono chiare. Saranno due giornate decisamente molto miti, da nord a sud, ma mentre per il Mezzogiorno pare scontato sole deciso, per il Settentrione è possibile che l'anticiclone sia blandamente disturbato, ...

MeteoGiuliacci

