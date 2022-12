Manovra | su Pos Governo fa retromarcia | Meloni cede a Bruxelles

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Salta la norma sul Pos con ilcostretto are al pressing di: Nell’emendamento che presenterà ilè prevista l’eliminazione della normativa relativa al Pos. Argomento che rimettiamo alla valutazione della commissione per quanto riguarda eventuali forme, che noi caldeggiamo, di ristoro o risarcimento per gli operatori che si dovranno trovare di fronte ad un maggiore onere per le commissioni applicate su queste transazioni”. Lo ha detto il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti intervenendo in commissione Bilancio alla Camera sulla. Pos,si arrende aPoco prima, proprio sul Pos la premierha affermato: ‘Se non ci sono i margini ci inventeremo un altro modo per non fare pagare agli ...