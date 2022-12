Manovra | chi ci guadagna e chi ci perde con le nuove pensioni

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il ritocco per chi oggi riceve un assegno che arriva sino a 5 volte il minino Inps (2.600 euro lordi al mese) vale all’incirca 10 euro in più lordi al mese

Today.it

... saliranno a 600 euro le pensioni minime perha più di 75 anni. I lavori in Commissione Bilancio rischiano però di allungare i tempi di approvazione dellain AulaAbbiamo a cuore la tua privacy Buste paga, la novità nella manovra: chi avrà un aumento sullo stipendio ROMA – Arrivano novità nella manovra. Qualche passo indietro e alcune conferme ... la soglia massima per l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per chi assume a tempo indeterminato i ...(Teleborsa) - È stato depositato nella tarda notte di ieri, intorno alle 3, l'ultimo emendamento del governo alla manovra, che contiene le principali misure annunciate ieri sera in ...