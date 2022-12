La giacca che ha fatto di The North Face uno dei marchi più desiderati di sempre

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Anche chi non è un esperto di moda, ma ha un minimo spirito di osservazione lo avrà notato: quello di Theè il piumino che più spesso incontriamo con lo sguardo quando saliamo in metropolitana, facciamo una passeggiata random in città, passiamo in mezzo a un gruppo di ragazzi, appena usciti da scuola, che temporeggiano sul marciapiede prima di tornare a casa per pranzo. Una macchia estesa come negli anni Ottanta ha rappresentato il fenomeno Moncler, anche se sappiamo che i paragoni non andrebbero mai fatti. Nello specifico il modello di Thedi cui stiamo parlando è il Nuptse, che prende il nome dalla montagna sulla quale è stato installato il campo base del team che l’ha creato: Nuptse è nella catena montuosa dell’Himalaya a sud ovest del Monte Everest; Nup sta per ovest, Tse per cima, nel 1992 ...