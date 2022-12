Incidente tra ambulanza e automobile sulla Pontina | quattro feriti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 19 dicembre 2022) In dinamiche ancora del tutto da chiarire, è avvenuto un nuovo. All’altezza dello svincolo di Borgo Isonzo, nella provincia di Latina, per ignoti motivi un’si è scontrata con un’autovettura. Un impatto devastante quello tra le due vetture, che al momento è costato, seppur in maniera non grave. Sulle dinamiche del sinistro, stanno indagando da questo pomeriggio gli agenti della Polizia Stradale.trae autovetturaSarà da chiarire l’ennesimo sinistro avvenutovia, ritenuta da tanti automobilisti come “la strada più pericolosa d’Italia”. A essere protagonisti dell’, ...