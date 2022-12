Ciclismo | Tour2024 Nardella ' Se parte da Firenze è fatto storico'

Corriere Romagna

"Avrebbe rilevanza economica e sociale mai vista prima nello sport italiano". FIRENZE - "Dopodomani con il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e gli altri rappresentanti istituzionali ..."Avrebbe rilevanza economica e sociale mai vista prima nello sport italiano". FIRENZE - "Dopodomani con il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e gli altri rappresentanti istituzionali ... Ciclismo, il Tour 2024 nel nome di Bartali, Coppi e Pantani 'Avrebbe rilevanza economica e sociale mai vista prima nello sport italiano'.FIRENZE (ITALPRESS) - 'Dopodomani con il presidente dell'Emilia ...Sarà una sera davvero speciale , quella di mercoledì 21 dicembre. Sarà un regalo per tutti gli appassionati di ciclismo. Alle 18.20 in diretta su RaiDue, infatti, un sogno diventerà realtà: per la pri ...