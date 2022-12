Capunsei mantovani con ragù bianco di cotechino | la ricetta

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Lagostina celebra il Natale 2022 con unasostenibile ideata da Sonia Peronaci per il progetto “Menù Consapevole” Un anno dedicato a un ingrediente speciale in cucina: la sostenibilità. Lagostina dedica alle festività natalizie l’ultimadel 2022 del progetto Menù Consapevole. La, ideata con Sonia Peronaci, storica fondatrice di Giallo Zafferano, ora volto e promotrice del sito che porta il suo nome soniaperonaci.it, è ispirata ai sapori delle feste e invita al riciclo degli avanzi di pane e. “Menù consapevole” è un progetto di Lagostina che ha lo scopo di promuovere, attraverso numerose attività e alla realizzazione di ricette replicabili da tutti, la possibilità di ridurre consumi ed eventuali sprechi in cucina. Lanciato ad inizio anno con un video messaggio di Antonino ...