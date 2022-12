Bombe russe | drammatico allarme aereo a Kiev

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Nuovo attacco di droni su: lo ha riferito l'amministrazione militare della città, esortando la popolazione a tenersi pronta a mettersi al riparo. "Il nemico sta attaccando la capitale", ha scritto l'amministrazione su Telegram, spiegando che nove droni "nemici" sono già stati abbattuti nello spaziodi, ha aggiunto. Le forzehanno danneggiato infrastrutture critiche adurante un attacco con droni kamikaze di fabbricazione iraniana nella notte. Lo ha detto il sindaco di, Vitali Klitschko, in un post su Telegram citato da Ukrinform. Secondo il sindaco, "a seguito dell'attacco alla capitale, ci sono danni alle infrastrutture critiche". "Gli ingegneri esperti di energia e di riscaldamento stanno lavorando per stabilizzare rapidamente la situazione delle ...

