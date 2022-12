Bimbo di un anno soffocato da un boccone | il dramma mentre la mamma lo imboccava

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Undi appena une mezzo è mortodal ciboera a pranzo con i genitori. I fatti sono accaduto a Faenza lo scorso 30 novembre. Il piccolo, di origine magrebina, è sopravvissuto per sei giorni in ospedale a Rimini. Undi cibo gli va di traverso:di un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Protagonista della tragica vicenda svoltasi nei giorni scorsi è un bambino di une mezzo che ... a quanto pare a causa di un boccone di cibo forse troppo grande da poter essere ingerito, il...A un tratto, ilavrebbe perso conoscenza. Disperata, la donna ha allertato i soccorsi. Giunti i sanitari del 118 che hanno immediatamente portato il piccolo in ambulanza al Pronto soccorso, ...Bimbo di un anno e mezzo di origine magrebina si strozza con il cibo e muore dopo sei giorni di agonia all’ospedale ‘Infermi’ di Rimini. Medici e infermieri hanno provato in tutti i modi a salvarlo, m ...C'è preoccupazione negli ospedali italiani per il virus sinciziale Rsv che colpisce soprattutto bambini e neonati. Secondo gli esperti della Società italiana ...