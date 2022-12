Belen Rodriguez | annuncio a sorpresa | ' Non mi piace mai dare brutte notizie ma'

(Di lunedì 19 dicembre 2022) 'Non mimai, ma stavolta mi sembra giusto farlo' esordiscesu Instagram . 'Sono stata a letto sei sette giorni, perchè da testarda non ho voluto prendere l'...

Today.it

'Non mi piace mai dare brutte notizie , ma stavolta mi sembra giusto farlo' esordiscesu Instagram . 'Sono stata a letto sei sette giorni, perchè da testarda non ho voluto prendere l'antibiotico' continua la showgirl che pochi giorni fa aveva pubblicato una foto con la ...La showgirl ha seguito i rigori con tutta la famiglia: che abbraccio alla fine con ... Argentina campione del mondo: Belen Rodriguez ricorda Maradona, poi l'abbraccio a Stefano L’attrice infatti ha avuto dei rapporti intimi con l’ex di Belen Rodriguez che poi l’ha scaricata senza troppe remore. Anche per questo Oriana ha deciso di parlare con Ginevra: Io non sono una donna ...«Non mi piace mai dare brutte notizie, ma stavolta mi sembra giusto farlo» esordisce Belen Rodriguez su Instagram. «Sono stata a letto sei sette giorni, perchè ...