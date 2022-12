Auditel - Censis | è boom degli schermi connessi alla banda larga

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Studio, lavoro, sport, entertainment, relazioni, acquisti, rapporti con le banche e con la pubblica amministrazione: non c'è settore della vita sociale che non sia entrato a pieno titolo nel digitale, ...

Sky Tg24

È quanto certifica il Quinto Rapporto, dal titolo "La transizione digitale degli italiani". Questi i numeri: 120 milioni di schermi (sono ben 5 per famiglia!), di cui 48 milioni di ......"embedURL":"https:\/\/player.vimeo.com\/video\/782548492h=ea60cf7a20&dnt=1&app_id=122963&html5=1&title=1&byline=0&portrait=0&autoplay=0"} È quanto certifica il Quinto Rapporto, ... Internet in Italia, 87.2% delle famiglie italiane sono connesse: i dati ... Roma, 19 dic. (askanews) - Studio, lavoro, sport, entertainment, relazioni, acquisti, rapporti con le banche e con la pubblica amministrazione: non ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...