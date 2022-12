Altroconsumo | focus sulle migliori capsule espresso da qualità a sostenibilità

(Di lunedì 19 dicembre 2022) È risaputo che gli italiani amano da sempre il caffè di, non solo quello della moka ma anche e soprattutto quello in. Infatti, consumo delleha subìto una vera e propria ...

Tiscali Notizie

Negli ultimi anni hanno molto successo le macchine che funzionano con le capsule monodose (76% dei modelli venduti), è stato rilevato daperò che il prezzo medio d'acquisto è di oltre ...Secondoche ha analizzato 350 nidi privati di 8 città italiane (Bologna, Firenze, ... L'ultimodell'Ufficio Parlamentare di Bilancio segnala però che ci potrebbero essere dei ritardi ... Altroconsumo, focus sulle migliori capsule espresso da qualità a ... Roma, 19 dic. (Adnkronos) - È risaputo che gli italiani amano da sempre il caffè di qualità, non solo quello della moka ma anche e soprattutto ...24 prodotti diversi, analizzati in laboratorio per valutarne la composizione, l’impatto ambientale e, ovviamente, il gusto. Ecco i risultati dell’indagine ...