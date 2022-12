TGCOM

GENNAIO Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: 'Ci separiamo' FEBBRAIO Belen e Stefano proseguono il riavvicinamento con una cena a lume di candela MARZO Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi, ecco ...All'prossimo!', ha aggiunto detto poi prima di lasciare lo studio. Inevitabile, dunque, far ... la stessa Carmelita su Instagram ha precisato con una storia: 'Prima che parta il. Né si ... Un anno di gossip, guarda le notizie più lette del 2022 Christina Aguilera oggi festeggia il compleanno: compie 42 anni. Ecco come è tornata in forma dopo le gravidanze e dopo essere notevolmente ingrassata.Amadeus ha svelato alcune novità sul prossimo Festival di Sanremo, lasciando intendere che il lavoro che ruota intorno agli ospiti è in corso. Intanto appare sui social il nuovo logo di Sanremo 2023.