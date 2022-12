Ultime Notizie – L’Argentina vince i Mondiali | in Piazza Venezia esplode la gioia dei tifosi

(Di domenica 18 dicembre 2022)ladeiper la stellare vittoria delaidi Calcio 2022. Immediatamente dopo l’ultimo rigore, che ha decretato la regina dei, i fan dell’Albiceleste hanno letteralmente inondatoa Roma: cori, bandiere,e atmosfera festante davanti al Vittoriano, in unatotalmente gremita. “Dibu! Dibu!”, acclama la folla, invocando il soprannome del portiere delEmiliano Martinez, protagonista di una parata sul rigore di Coman e, ai supplementari, vero e proprio ‘salvatore’ della squadra con una strepitosa parata su Kolo Muani. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Virgilio Notizie

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Guerra in Ucraina, le ultime notizie di oggi. Putin: "La Russia renderà il mondo più giusto" Al termine della sconfitta contro la Unieuro Forlì alla Unieuro Arena da parte della Fortitudo Kigili Bologna per 88 a 66, Coach Dalmonte ha ...RIETI - Il Real Sebastiani Rieti chiude l’anno battendo a domicilio la Goldengas Senigallia 69-80 nella tredicesima giornata del girone C del campionato di Serie B. La squadra di ...