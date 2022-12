Minaccia la moglie | ma viene assolto | Colpa degli abusi da bimbo al Forteto

Fanpage.it

Firenze, marito etrovati morti in casa dal figlio: ipotesi omicidio - suicidio Molesta una donna in lavanderia, la palpeggia e cerca di baciarla: lei gli scatta una foto e lo fa arrestare La ...L'avrebbe minacciata anche con messaggi vocali di scovarla, imprigionarla ed eliminarla per poi prendere il figlio e farlo crescere dalla sua nuova. Ci sarebbe stata anche una... Ti sfregio con l'acido, sei diventata vecchia, offese e minacce alla moglie che lo aveva lasciato Quel "disturbo post traumatico da stress cronico ritardato, connesso al suo vissuto infantile" lo ha scagionato: era accusato di aver molestato l'ex moglie ...Un trentottenne è stato assolto dall'accusa di minacce e molestie ai danni dell'ex-moglie: secondo il giudice sarebbe incapace di intendere e di volere, in quanto gli abusi che avrebbe subìto sin da b ...