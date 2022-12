Fra Riccardo | “A chiedere aiuto sono famiglie che necessitano di generi alimentari”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 18 dicembre 2022) Bergamo. La povertà continua ad essere un fenomeno in crescita nel nostro territorio. L’odierna crisi energetica si inserisce in un quadro già critico per moltenostrane.purtroppo in aumento leche si affidano alle associazioni di assistenza presenti in città e nella provincia bergamasca per un preziosonelle spese. FraCorti, originario di Lecco ma a Bergamo dal 2016, è il responsabile della mensa dei poveri presente nel convento dei frati cappuccini. La mensa ospita giornalmente circa 130/140 persone, con un leggero aumento nella media di frequentazione durante la stagione fredda. “Dopo la pandemia abbiamo qualche frequentante in più nella mensa – commenta Fra–, ma ospitando prevalentemente persone senza ...