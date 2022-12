Un giorno in pretura | stasera 17 dicembre su Rai3 l' omicidio di Paolo Vaj

Leggi su movieplayer

(Di sabato 17 dicembre 2022) Unintornae si occuperà del processo per l'diVaj; il programma andrà in onda alle 00:20 su RaI 3 Unintornasualle 00:20 con la nuova puntata, che si occuperà del processo per l'diVaj. Per la sua morte sono imputate la sua compagna e e l'amica di lei. La storia della morte diVaj, un uomo che viveva con la compagna Patrizia Armellin e l'amica di lei, Angelica Cormaci. La porta alla luce, entrando nell'aula del tribunale di Treviso, Unin, in onda17alle 00.20 su Rai 3. Le due donne sono imputate ...