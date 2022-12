Stangata di Natale per colpa dell' inflazione | salasso e bilanci in rosso per le famiglie

Leggi su iltempo

(Di sabato 17 dicembre 2022) Sotto l'albero dici sarà unada quasi 4 mila euro per leitaliane. Forse, l'ultimo regalo di questo 2022, oramai agli sgoccioli. Ieri l'Istat ha tirato le somme su dodici mesi vissuti sull'onda dei rincari, calcolando l'acquisita pari all'8,1% per l'indice generale e al 3,7% per la componente di fondo, cioè al netto degli energetici e degli alimentari freschi. Ma un costoa vita all'11,8%, dato di novembre, si traduce, a parità di consumi, in unapari a complessivi 3.625 euro annui a famiglia, ed è destinata ad avere ripercussioni fortissime suldegli italiani. «A causa dei rincari dei prezzi una famiglia tipo», ha spiegato il Codacons, «considerata la spesa totale per consumi, si ritrova a spendere oggi oltre ...