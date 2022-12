Pronostico Bitesize | Albacete vs Ibiza – 18 12 22

Leggi su justcalcio

(Di sabato 17 dicembre 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Concorrenza: Seconda spagnola Mercato: Vittoria dell’Probabilità: 5/6 @888sport Cercando di ottenere vittorie consecutive in Segunda domenica a pranzo, l’accoglierà l’all’Estadio Carlos Belmonte. A partire dai padroni di casa, mentre l’potrebbe aver fatto ritorno solo in Segunda in questa stagione, gli uomini di Ruben Albes hanno continuato a mostrare quello che è stato uno stato di forma stellare. Tornando alla vittoria lo scorso fine settimana dopo aver ottenuto una vittoria per 2-1 in trasferta a Las Palmas, i bianchi sognano di conquistare un posto shock ...