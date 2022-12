Papa Francesco compie 86 anni | compleanno al lavoro ' Sto già camminando' - Cronaca - quotidiano net

(Di sabato 17 dicembre 2022) Gli auguri di tutto il mondo al Pontefice, impegnato in udienze. E a propostito della sua salute dice: 'Si governa con la testa, non con il ...

Gli auguri di tutto il mondo al Pontefice, impegnato in udienze. E a propostito della sua salute dice: 'Si governa con la testa, non con il ...Paolo Ondarza " Città del Vaticano, nel corso dell'udienza odierna al cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi,ha autorizzato la promulgazione dei Decreti riguardanti 11 ... Papa Francesco compie 86 anni: "Sempre vicini ai poveri" Lo ha scritto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel messaggio a papa Francesco per il suo 86esimo compleanno, oggi. “L’anno che si sta concludendo – sottolinea il Capo dello Stato – è ...Papa Francesco compie 86 anni, e per l'occasione ha ricevuto gli auguri del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "In occasione del suo genetliaco - ha scritto nel messaggio - desidero rivol ...