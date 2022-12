Messi | la maestra | «Mi piacerebbe abbracciarti»

(Di sabato 17 dicembre 2022) Il cammino al Mondiale dell’Argentina e la prestazioni dihanno scaldato tutto il popolo argentino. A Super Deportivo Radio ha contattato ladi della Pulce quando frequentava la General Las Heras School di Rosario. Monica Dominia è stata la sua insegnate di terza elementare e ha detto all’emittente argentina che non lo sente da nove anni, rivendo anche: “Passeggiando per il quartiere di Lionel ho iniziato a pensare e ho detto: ‘oh, come mivederlo’. E ho detto: ‘vado a scrivergli una lettera, spero che gli arrivi’. Voglio vederlo perché non sto molto bene, mi stanno facendo degli esami al cuore. E io dico: prima di morire, voglio abbracciarlo”. La lettera inviata a“Ciao. Grazie a Dio sono stata la tua insegnante. E grazie a te per essere stato un mio studente. ...

