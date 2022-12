LIVE Sci alpino | Discesa St Moritz 2022 in DIRETTA | Sofia Goggia vince con una mano rotta! “Se avevo fatto le Olimpiadi con una gamba sola…”

(Di sabato 17 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA START-LIST DELLA#2 LADELLADELLA VAL GARDENA DALLE 11.45 LA CRONACA DELLA VITTORIA DILE CLASSIFICHE DI COPPA DEL MONDO VIDEO LA VITTORIA DI: “HOLECON UNA” ELENA CURTONI: “L’ERRORE NON CI VOLEVA” IL MONTEPREMI DIPRIMA NELLA CLASSIFICA DEI GUADAGNI 12.25 La nostratermina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo, buona ...

OA Sport

11.58 L'azzurra Karoline Pichler esce di pista. 11.55 Ripresa la discesa femminile.La Coppa del Mondo didi fondo continuerà a Davos oggi con le sprint. Le gare saranno visibili in diretta streaming su Discovery+ ed Eurosport Player. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTAscritta, per non ... LIVE Sci di fondo, Sprint Davos 2022 in DIRETTA: avanzano Pellegrino, Abram, Graz e Nicole Monsorno, fuori Mocellini La diretta testuale della discesa femminile di St. Moritz, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino.La diretta testuale della discesa maschile della Val Gardena, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino ...