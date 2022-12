Finalmente Italia | Casse terzo in Val Gardena dietro Kilde e Clarey

ANAC

c'è anche l'sul podio della Coppa del Mondo maschile. E che podio quello di Mattia Casse, terzo sulla Saslong, nella discesa della Val Gardena, alle spalle di sua maestà Alexander ...Dopo 4 anni di tenebre,uno spiraglio di luce per i ricorrenti al concorso Dirigenti scolastici del 2017. Eppure ...//twitter.com/TecnicaScuola #tecnicadellascuola #news #scuola ##... Più tutele per i whistleblowers. Anac: finalmente l'Italia recepisce la ... Finalmente c'è anche l'Italia sul podio della Coppa del Mondo maschile. E che podio quello di Mattia Casse, terzo sulla Saslong, nella discesa della Val Gardena, alle spalle di sua maestà Alexander ...Nell' European Championship Division B Men l'Italia, dopo i ko di ieri con Ungheria ed Inghilterra che le hanno impedito di giocare per le prime posizioni, oggi si è ricattata superando 1-3 (25-18, 24 ...