“Con un’altra fidanzata…” Selvaggia Lucarelli è certa | la bomba su Lorenzo Biagiarelli a Ballando

(Di sabato 17 dicembre 2022)con le stelle si avvia a percorrere il rettilineo finale. Stasera – sabato 17 dicembre – è prevista la prima finale con i ripescaggi delle coppie eliminate in precedenza. Solo una di loro riuscirà ad accedere alla finalissima del 23 dicembre. Sono sei i finalisti di questa edizione: si tratta di Gabriel Garko, Alex Di Giorgio, Ema Stokholma, Rosanna Banfi, Iva Zanicchi e Alessandro Egger. È stata un’edizione ricca di colpi di scena e di grandi polemiche: su tutti, l’insulto di Iva Zanicchi a, il caso Montesano per la maglietta della X Mas indossata durante le prove, le polemiche tra i giudici. È già tempo di pronostici. Nei giorni scorsi Alberto Matano, commentatore in studio dicon le stelle, si è espresso e ritiene che il vincitore sarà “Gabriel Garko che è stato un ...