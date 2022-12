Borussia Dortmund | rinnovo ad un passo per Moukoko

Calciomercato.com

... se l'è infine aggiudicato la Juventus dopo aver sgomitato con alcune delle maggiori potenze internazionali : " Lo volevano anche Liverpool, Chelsea, City, United e", ha assicurato ...Continua RICCARDO CALAFIORI (BASILEA) CESARE CASADEI (CHELSEA) FABIO CHIARODIA (WERDER BREMA) LORENZO LUCCA (AJAX) FILIPPO CALIXTE MANE () CHER NDOUR (BENFICA) GIACOMO ORISTANIO (... Borussia Dortmund, Moukoko: il club vuole il rinnovo, ma spunta una nuova destinazione Il 18enne bianconero è gia passato dall'Under 19 alla Next Gen. A Vicenza ha esordito in prima squadra a 16 anni come Baggio ...Mercato estero, il Borussia Dortmund spaventa la concorrenza. I tedeschi fissano il prezzo per Jude Bellingham.