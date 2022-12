Argentina | Martinez | 'Cammino difficile ma abbiamo dato tutto | sanno che siamo una grande squadra'

Calciomercato.com

Ora siamo alla finale" Si mostra ottimista anche il portiere Emiliano: "Dopo aver perso ... Sentiamo il loro supporto: sembra di giocare in, di giocare in casa. E questo dà grande ...Seguiamo in diretta testuale la giornata dell'albiceleste, partendo dalla probabile formazione:(4 - 4 - 2): E.; Molina, Otamendi, Romero, Acuna; De Paul, Paredes, E. Fernandez, ... Argentina, Martinez: 'Cammino difficile ma abbiamo dato tutto ... Dopo i francesi, tocca ai rappresentanti dell'Argentina parlare in conferenza stampa alla vigilia della finale Mondiale. Prima del ct Lionel Scaloni, a prendere parola è il ...Il classe 2005 dell'Inter ha debuttato in Serie A e Champions League: convocato a marzo da Scaloni con l'Argentina, è nel giro della prima squadra.