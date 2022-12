Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2022 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 dicembre 2022)DEL 16 DICEMBREORE 8.30 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 SEGNALATO UN INCIDENTE TRA FABRO E ORVIETO IN DIREZIONE; INCIDENTE ANCHE SULLA A12 NEI PRESSI DI TORRIMPIETRA, UN INVITO QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE; CI SPOSTIAMO TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST; CODE ANCHE SULLA-FIUMICINO, TRA PARCO DEI MEDICI E LA MAGLIANA VERSO L’EUR; SEMPRE IN ENTRATA TRAFFICO INTENSO SULLE CONSOLARI AURELIA, FLAMINIA, CASSIA E SALARIA, CON CODE A PARTIRE DAL RACCORDO; SULLO STESSO RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA TRA-FIUMICINO E VIA DEL MARE; CI SPOSTIAMO INFINE ...