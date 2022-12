Urbanista Phoenix | i primi auricolari bluetooth a ricarica solare

(Di venerdì 16 dicembre 2022) La custodia è a celle solari Powerfoyle: laavviene sia sotto luce naturale che artificiale. La qualità audio non è male mentre la cancellazione attiva del rumore è debole

TuttoTech.net

Il 2022 sembra essere destinato a rimanere un anno memorabile per gli audiofili: dopo il rilascio degli auricolari con ricarica solare, tocca a JBL rivoluzionare il mercato con gli auricolari TWS Tour Pro 2 dotati di custodia di ricarica con un pannello di controllo touchscreen incorporato. Questi nuovi auricolari ...sono i primi auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore che utilizzano la più recente tecnologia a celle solari Powerfoyle per offrire un'esperienza audio sempre attiva. ... Disponibili in Italia le Urbanista Phoenix, cuffie che si ricaricano con la luce Gli URBANISTA Phoenix sono i primi auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore che utilizzano la tecnologia a celle solari Powerfoyle ...Urbanista ha lanciato oggi sul mercato Phoenix, i primi auricolari con cancellazione attiva del rumore e ricarica a energia solare.