Superbonus 110% | tutte le novità

La proposta, a quanto riferito, prevede la soppressione del comma 2 dell'articolo 9 sulche e' quella che fissa la data del 25 novembre per la Cilas per mantenere ilal%. ...Via libera al sismabonus con aliquota massima delper cento anche con acquisto dell'abitazione entro il 31 dicembre 2022. L'agevolazione spetta a patto che la fattura di acconto sia stata emessa entro il 30 giugno scorso. Nel caso in ...Presentato un emendamento al disegno di legge di Bilancio 2023 per la proroga della data di presentazione della CILAS necessaria ai condomini per il superbonus 110% ...Terminata la cabina di regia a palazzo Chigi con il ministro Fitto. I restanti 15 obiettivi sono stati tutti avviati e in corso di finalizzazione ...