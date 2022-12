Renzi si scandalizza del Qatargate ma è pagato da bin Salman

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 16 dicembre 2022) L’ha scritto perfino il giornalista de Il Foglio Luciano Capone, non certo una penna avversa a Matteoe al cosiddetto Terzo polo: “Vedo molti vicini al Terzo Polo scatenarsi sulla vicenda del Qatar, che coinvolge la sinistra. – ha scritto Capone -. Matteo d’Arabia non viola alcuna legge. Però loda chi calpesta i diritti umani Al netto dell’aspetto giudiziario, se c’è reato o meno si vedrà, dal punto di vista politico non sarebbe molto diversa dacon l’Arabia Saudita: soldi a fronte di una buona parola”. Sul gigantesco scandalo che coinvolge l’Europarlamento e che vede importanti esponenti del centrosinistra italiano coinvolti (come l’ex eurodeputato Antonio Panzeri) si stanno scatenando tutti. È perfino naturale: il gioco della politica prevede l’assunzione delle proprie responsabilità di fronte agli scandali e che a farsi corrompere per ...