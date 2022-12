Papa Francesco | “La guerra? Una terribile sciagura guidata da scelte umane colpevoli”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Città del Vaticano – Di seguito pubblichiamo il testo integrale del Messaggio scritto dain occasione della Giornata Mondiale della Pace, istituita 56 anni fa e che la Chiesa celebra ogni anno il 1 gennaio. Messaggio del Santo Padreper la 56.ma Giornata Mondiale della Pace – 1° gennaio 2023 “Nessuno può salvarsi da solo”Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace «Riguardo poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva; infatti sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte» (Prima Lettera di San Paolo ai Tessalonicesi 5,1-2). 1. Con queste parole, l’Apostolo Paolo invitava la comunità di Tessalonica perché, nell’attesa dell’incontro con il Signore, restasse salda, con i piedi e il cuore ben piantati sulla terra, capace di uno sguardo attento sulla ...

