Agenzia ANSA

Una normalizzazione deitra Israele e Arabia Saudita potrebbe costituire "un salto di qualità" nei negoziati - ... Lo ha detto il premier incaricato Benyaminin una intervista con l'...Secondo l'espresso "i capi dei partiti estremisti alleati dihanno ottenuto posizioni - chiave, da dove vogliono inasprire icon i palestinesi". "Già ci stanno riuscendo", il ... Netanyahu, rapporti con Riad volano per negoziati con Anp - Medio ... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...I Sionisti religiosi vogliono la legalizzazione anche di quei piccoli insediamenti che la stessa legge israeliana oggi ritiene illegittimi. Insieme al passaggio nelle mani dei coloni dell'aut ...